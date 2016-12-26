"أمير عسير" يبحث مع "السليمان" آليات دعم المنشآت الصغيرة

وفق رؤية المملكة 2030 كرافد داعم لتنويع الاقتصاد الوطني

بحث أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان بن أحمد السليمان، آليات دعم الشباب وتشجيعهم وفق رؤية المملكة 2030.

وطالَبَ أمير المنطقة -خلال اللقاء- بتقديم الدعم المادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ لتكون هذه المنشآت رافداً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته قدّم "السليمان"، الذي يزور المنطقة حالياً على هامش ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنظّمها جامعة الملك خالد، شكره وتقديره لأمير المنطقة على اهتمامه وحرصه الدائم على دعم وتشجيع شباب وشابات هذا الوطن الغالي.