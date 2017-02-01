"أمير القصيم" يُكَرّم الهلال الأحمر لدوره التوعوي بربيع بريدة 38

شَمِل فعاليات ترفيهية وتعليمية وطاولات للرسم وهدايا للأطفال

كرّم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، فرعَ هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة؛ نظير مشاركته بمعرض توعوي في مهرجان ربيع بريدة 38.

وتواجَدَ بالمعرض عدد من الفنيين والمتطوعين؛ لتوعية الزوار بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية عند وقوعها، بالشرح على الأجهزة الطبية؛ فيما جُهّزت للأطفال طاولات للرسم لتعريفهم برقم الطوارئ وغرفة العمليات (997)، وتوزيع هدايا توعوية.

وتشارك حافلة توعوية تابعة للهلال الأحمر مجهّزة بوسائل ومطبوعات وشاشات لتوعية الزوار بالمهرجان، كما تواجدت الحافلة يوم الأحد في سوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة؛ لتوعية الزوار، وقامت بتوزيع هدايا توعوية للأطفال.