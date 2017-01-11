"أمير القصيم" يعزي والد وأسرة الشهيد "الحربي"

بعد استشهاده بالحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه

نقل أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل سعود، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - ومواساتهم للعقيد متقاعد فرحان بن عميش العمري الحربي، والد العريف نايف الحربي؛ من منسوبي الشرطة العسكرية، الذي استُشهد في أثناء قيامه بواجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، سائلاً الله تعالى، أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

وأعرب خلال زيارته، اليوم، أسرة الشهيد نايف الحربي؛ في محافظة عنيزة، عن تعازيه وتعازي وزير الداخلية لوالد الفقيد، بحضور مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب؛ ومحافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم.

وأشاد بشجاعة الفقيد الذي تُوفي وهو يؤدي مهام عمله على أكمل وجه، سائلاً الله للفقيد المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته، أعرب والد الفقيد عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة القصيم، على هذه اللفتة الكريمة، وقال: تعوّدنا من سموه مشاركتنا في أفراحنا وأتراحنا، وأمير المنطقة لم يأتِ ليعزي، ولكن أتى ليهنئ، مفيداً بأن أبنه استُشهد في سبيل الله للذود عن وطنه.