أمير القصيم يرعى منتدى أندية الظل في النادي العربي بـ"عنيزة"

قام بجولة على أجنحة المعرض للمشاركين بالمنتدى

رعى أمير منطقة القصيم "الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود" أول أمس افتتاح منتدى دعم وتطوير أندية الظل بين الواقع والمأمول، الذي ينظمة النادي العربي بعنيزة بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات وبرعاية من مجلس عنيزة الإعلامي.



وفور وصول أمير القصيم لمقر الحفل قام بجولة على أجنحة المعرض للمشاركين بالمنتدى، وقام رئيس مجلس عنيزة الإعلامي الصحافي "عبدالعزيز الخشيبان" بتقديم درع خاص وفاخر للأمير، ثم التقط الأمير صورة مع الفريق في الركن الخاص للمجلس الذي يتوسط المعارض المشاركة.





ألقى رئيس النادي العربي "عبدالعزيز الدرع" كلمة حيَّى فيها الجميع بهذه الأمسية التي يلتقون فيها بمحافظة عنيزة، معلنًا أنها ضربة البداية وهم يخطون خطوات نادرة بمشاركة مركز الجودة الشامل مع أمل أن تحقق الرياضة الشيء الكثير.



وأشار إلى أن المنتدى يعد فرصة لتطوير أندية الظل، ونحن على يقين بما سيتحقق لها. وقدم شكره لأمير المنطقة، والشكر موصول لرئيس هيئة الرياضة العامة على جهودهم الكبيرة مع النادي العربي، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.



وشاهد الجميع عرضًا مرئيًّا، بعد ذلك ألقى مستشار رئيس هيئة الرياضة العامة "الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد"، كلمة عبر فيها عن سعادته وهو يشارك فى حفل الافتتاح، ونقل شكر وتقدير "الأمير عبدالله بن مساعد" رئيس هيئة الرياضة العامة، وأوضح أن الهيئة تتطلع لتقديم المزيد من التطورات. وقدم في ختام الكلمة الشكر للنادي العربي والشكر مقدم لأمير المنطقة على الجهود التي بذلت في هذا المجال.



وألقى ضيف المنتدى "الشيخ جمعة الماجد" كلمة مقتضبة أهدى خلالها جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لنظراته الثاقبة، كما قدم الشكر للجميع على دعوته.



وفى الحفل تم توقيع اتفاقية الشركة بين إدارة التعليم في عنيزة والنادي العربي، ثم كرم راعي الحفل الشركاء والرعاة والداعمين.



وفى ختام الحفل خاطب أمير القصيم الحضور بكلمة قال فيها: أنا لست متخصصًا في المجال الاستثماري، ولست متخصصًا في المجال الرياضي، ولكني أحببت أن أعبر عن شكري وتقديري وثنائي للنادي العربي على تنظيمه لهذا المنتدى، وأنا فخور في هذه المنطقة لأنني كنت قبل مدة في نادٍ يجري مسابقة للوطنية وهو شقيقكم نادي التقدم في محافظة المذنب، وكانت له بصمة في أن تخرج النوادي الرياضية من احتكار المجال الرياضي فقط إلى المجالات الأخرى، المجالات الوطنية والثقافية والمجالات التي تفيد الوطن.



وأضاف: "وأنا فخور حقيقة بنشاط ذلك النادي الموفق، وهاهو النادي العربي يقوم في هذه المبادره بإقامة هذا المنتدى لنوادي الظل بين الواقع والمأمول، وأدعو الله أن يوفق الإخوان المختصين ونحن في ظل هذه الرؤية التي وجهه بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، فلا شك بأننا بحاجة إلى مثل هذا المنتدى بالأفكار".



واختتم: ولكن ما سرني وما أسعدني كثيراً هو وجود الكثير من الأندية في المملكة العربية السعودية، سواء من هذه المنطقة أم خارج هذه المنطقة، وسواء في منطقة الرياض أم المناطق الأخرى: منطقة الباحة، ومنطقة المدينة المنورة، أو غيرها من باقي المناطق الذين شرفونا هذا اليوم في هذا الملتقى، ونأمل أن تكون هناك توصيات تخدم مجال الاستثمار للنوادي المستهدفة في هذا المنتدى، وأنا فخور بكم وفخور بكلمة ابني سمو الأمير فهد، وكلمة شقيقنا وشيخنا "الشيخ الماجد"، ونرحب به بوطنه الثاني المملكة العربية السعودية فله منا أجمل ترحيب ولكم مني أصدق مشاعر المحبة والوفاء".