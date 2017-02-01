أمير القصيم يرعى الحفل الذهبي لمهرجان الحنيني الأول في عنيزة

اشتمل على ٣٠ ركنًا مجهزًا ويقدم بطريقة لافتة

رعى أمير القصيم "الأمير فيصل بن مشعل بن سعود" أمس، الحفل الذهبي لمهرجان الحنيني الأول بمحافظة عنيزة، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالتعاون مع لجنة السياحة، وذلك في سوق المسوكف الشعبي.

وخلال اللقاء اطلع أمير القصيم على أركان الأسر المنتجة للحنيني، الذي اشتمل على ٣٠ ركنًا مجهزًا ويقدم بطريقة لافتة وبتصاميم متنوعة، وكذلك على الفعاليات المصاحبة مثل مسرح الطفل والحرف اليدوية والمنسوجات الأثرية ولقطة الشتاء والزائر المثالي والقطع القديمة، علاوة على جلسات العوائل والضيافة وركن قطرة وفعالية العدسة الأفضل وقهوة الزامل والأكلات الشعبية، ثم انطلقت مراسم تكريم الرعاة والجهات الداعمة قبل أن يختتم الحفل بالعرضة السعودية.

وفي الختام قال أمير القصيم: "الحقيقة كلي فخر واعتزاز بالنسخة الأولى من هذا المهرجان الذي أقيم في سوق المسوكف، ولَعلِّي أنتهز هذه الفرصة لأشكر المحافظ والغرفة التجارية وجميع الإخوان المشغلين والأسر المنتجة التي ساهمت في نجاح مثل هذا المهرجان".

وأضاف: "أنتم تعلمون بأن مثل هذا المهرجان "مهرجان الحنيني" هو مخرج من مخارج الأسر المنتجة، التي تجعل من هذا المنتج عنوانًا لها، ولكن ينطوي تحت منتجاتها كثيرة مثل الحنيني والأكلات الشعبية وكل ما يوجد مخارج لأعمال الأسر المنتجة هو شيء يفرحنا ويسعدنا".