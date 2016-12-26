أمير الرياض يعزي في وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود ووالدة الأميرة نوف بنت مساعد

زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساء أمس "الأحد" منزل الأمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز، وقدَّم تعازيه ومواساته لأبناء وأحفاد الملك سعود في وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز، ووالدة الأميرة نوف بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.



