أمير الرياض يعزّي أسرة "القصبي" في وفاة والدهم

قام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بزيارة اليوم لأسرة القصبي لتقديم العزاء والمواساة في وفاة والدهم قاسم بن عثمان القصبي ـ رحمه الله-.



وعبّر الأمير فيصل بن بندر عن تعازيه لأبناء الفقيد (عثمان، وعمر، وناصر، ووليد ، وفهد)، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والمشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم بن عثمان القصبي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



من جهة أخرى أعربت أسرة القصبي عن شكرهم لأمير الرياض على تعازيه ومشاعره الطيبة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يحفظ البلاد تحت ظل قيادتها الرشيدة.



