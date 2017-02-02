أمير الرياض يتفقد محافظتي حوطة بني تميم والحريق.. اليوم

يلتقي المسؤولين والأهالي.. ويدشِّن حزمة من المشروعات التنموية

يزور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم الخميس محافظتي حوطة بني تميم والحريق، لتدشين عددٍ من المشروعات التنموية، ويلتقي الأهالي ومسؤولي المجالس المحلية والبلدية، وذلك ضمن زياراته التفقدية تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الهادفة إلى زيارة تلك المناطق والمحافظات، والتعرُّف على احتياجاتها، والالتقاء بمواطنيها.



وسيبدأ بزيارة حوطة بني تميم ويلتقي خلالها المسؤولين والأهالي، وبعد ذلك يعقد اجتماعًا مع أعضاء المجلس البلدي والمحلي ثم يدشِّن عددًا من المشروعات التنموية وينتقل لمقر الحفل المعد بهذه المناسبة.



وفي ضوء الزيارة ينتقل لمحافظة الحريق حاملاً معه أيضًا حزمة من المشروعات التنموية، كما سيلتقي أمير الرياض رؤساء الدوائر الحكومية والوجهاء بالمحافظة، وسيشرّف والوفد المرافق له الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة.

