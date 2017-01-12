أمير الباحة يطالب "الزبيدي" بتكثيف الجهود بالمرافق الصحية بالمنطقة

قال: الأهم رضا المواطن بالخدمة المقدمة

طالب أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده بن حسن الزبيدي بتقديم أفضل الخدمات وتكثيف الجهود بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الدكتور الزبيدي، حيث تمنى له أمير المنطقة التوفيق في عمله لخدمة المنطقة والرقي بالخدمات الصحية بما يحقق رضا الأهالي، منوهاً بالجهود والأعمال التي بذلها مدير عام الشؤون الصحية السابق الدكتور مشعل السيالي لخدمة المنطقة.

من جهته عبر الدكتور الزبيدي عن شكره لأمير المنطقة على توجيهاته الرامية لخدمة المواطن، مؤكداً على المضي قدماً نحو تحقيق هذه التوجيهات لتقديم الرعاية الصحية المميزة التي يحتاجها المريض والمراجع للمرافق الصحية بالمنطقة.