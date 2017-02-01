أمريكي وزوجته يأكلان في مطعم " كبسة" اليمني.. ويكتبان "سعداء بوجودكم بيننا".. والبخشيش ٥٠ دولاراً

مواقف الشعب الأمريكي تتواصل مرحبة بالمسلمين والعرب المهاجرين

على النقيض من قرار حظر دخول مواطني ٧ دول إسلامية وعربية الذي صدر أخيراً في أمريكا، أظهرت ردود الأفعال، والمواقف عدداً غير قليل من الأمريكيين مازالوا يرحبون بالمهاجرين المسلمين والعرب، خاصة من الدول الـ٧ التي منعت رعاياها من دخول الأراضي الأمريكية، حيث يؤمن هؤلاء أن أمريكا للجميع وبالجميع، خاصة أولئك الذين يجتهدون للعيش الكريم ونفع أمريكا.

هذا ما أكده أحد المواطنين الأميركيين عندما ذهب وزوجته إلى أحد المطاعم اليمنية المشهورة بالكبسة في أورلاندو بالولايات المتحدة، وبعد الانتهاء من تناول الوجبة وضعا 50 دولاراً (بخشيش) زيادة إلى جانب الحساب وكتبوا على الفاتورة المرفقة:

"نحن سعداء بوجودكم بيننا.. المهاجرون جعلوا أمريكا تتطور".