أمانة نجران تشارك في أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016

الشفق: أحد أهم المبادرات الإنسانية لتقديم الدعم والاحتواء

تشارك أمانة منطقة نجران في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016 تحت شعار "معاً لتحقيق الإصلاح".

وقال أمين منطقة نجران، المهندس فارس الشفق، إنّ أسبوع النزيل الخليجي أحد أهم المبادرات الإنسانية بمختلف برامجه وأنشطته، لدعم واحتواء النزلاء وأسرهم، والتخفيف من الضغوط النفسية التي قد يتعرضون لها جراء تنفيذ فترة محكوميتهم بعيداً عن ذويهم، مشيراً إلى أهمية دعم المجتمع وأفراده والأخذ بيد النزيل وأسرته وتحويل فترة قضاء محكوميته إلى نقطة تحول إيجابية في حياتهم وذلك بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية ووسائل الإعلام.



وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن أسبوع النزيل الخليجي الموحد يهدف إلى توعية شرائح المجتمع بأهمية رعاية واحتواء نزلاء السجون والإصلاحيات والأخذ بأيديهم إلى سبل الصلاح بالشراكة المجتمعية مع الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي.



وأبان "آل فاضل" أن مشاركة الأمانة تضمنت تفعيل المعرض الدائم بعدد من الرسائل التوعوية؛ بالإضافة إلى العبارات التوجيهية بالشاشات الإلكترونية في الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة نجران وبث الرسائل التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.