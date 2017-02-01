أمانة المدينة تتلف أكثر من 650 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة

في السوق المركزي.. وتطبيق ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺠﺰاءات

أتلفت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء أكثر من 650 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة، والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في السوق المركزي للأسماك، وتم إغلاق عدد من المحلات المخالفة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة، المهندس محمد بن عبدالله سليهم، أن الفرق الرقابية قامت بزيارة لسوق السمك المركزي و تم ضبط أكثر من 650 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة التي يظهر عليها علامات التلف والفساد. مؤكداً أنه تم على الفور إتلاف تلك الكمية وتطبيق ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺠﺰاءات ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ بحق المحلات المخالفة.

فيما ذكر مدير عام الشؤون الرقابية المكلف محمد بن إحسان عبده، أنه تم رصد تدني مستوى النظافة العامة للمحلات التي تم إغلاقها في السوق، وكذالك تدني مستوى النظافة الشخصية لعدد من العمالة، وتجمع المياه في أرضيات المحلات، وتخزين المواد الغذائية والأسماك على الأرض.

وأهاب "عبده" بالمواطنين والمقيمين ضرورة إبلاغ مركز طوارئ الأمانة على الرقم "940" عن الملاحظات والمخالفات التي تتعلق بالجانب الصحي وكل ما يضر بالصحة العامة، مؤكداً أهمية دور المستهلك الذي يعد شريكاً للأمانة بشكل فاعل وبما يخدم المصلحة العامة.