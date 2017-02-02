"أمانة الطائف" تشارك بسجادة ورود بمهرجان "الجنادرية 31"

ضمن جناح مكة الذي يعتبر معلماً تراثياً يعكس النسق العمراني بالمنطقة

شاركت أمانة الطائف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية، بسجادة من الورود ضمن جناح منطقة مكة المكرمة.



وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، أن مبنى بيت الطائف يقع ضمن جناح منطقة مكة المكرمة بالجنادرية الذي أمر بإنشائه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ويعتبر معلماً تراثياً يعكس النسق العمراني بمحافظات وقرى وهجر المنطقة، ويجسدها في منظومة مقننة فنياً وهندسياً.



وأكد "المخرج" أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة أحد المعالم الحضارية لحفظ التراث العريق وركيزة وطنية تتميز بها بلادنا الغالية، وقد تمكن المهرجان من إعادة تاريخ الأجداد والآباء في الماضي عبر هذه النافذة المضيئة، موضحاً أن للمهرجان أهدافاً سامية ودوراً بارزاً لإثبات هوية وأصالة هذه البلاد، والمحافظة عليها من رياح التغير والتبدل التي هبت على العالم، معتمدين في ذلك على القيم والمبادئ التي تنطلق من الدين الحنيف والشريعة الإسلامية.



ونوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمهرجان، حيث يعيش من خلاله الوطن كرنفالاً تراثياً يعكس أصالة الشعب السعودي وعراقة تراثه، ودعم الأمير خالد الفيصل لمشاركة كافة محافظات منطقة مكة المكرمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

