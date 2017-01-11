أمانة الطائف ترفع درجة الاستعداد للأمطار ببرنامج استباقي

طالبت 10 بلديات بالتهيؤ للسيول ودعم صيانة شبكة التصريف

رفعت أمانة الطائف درجة استعداداتها لموسم أمطار العام الحالي، ووضعت برنامجاً استباقياً لاحتواء مخاطر الأمطار والسيول بالمحافظة؛ تحقيقاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الملكي الأمير خالد الفيصل.

وأكد أمين الطائف، المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج، على الوكالات والإدارات المختصة بالأمانة دعم أعمال الصيانة الدورية لقنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، مع تنظيف المناهل وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه منها، واستبدال الأغطية التالفة، واستمرار تنفيذ الجولات الميدانية على الأنفاق للوقوف على أداء المضخات، وتوفر الطاقة الكهربائية الاحتياطية لتشغيلها في حال انقطاع التيار عنها أو حدوث عطل، ومتابعة المحطات الرئيسية لتجميع المياه وضمان عملها بطاقتها الكاملة.

وعززت أمانة الطائف متابعة أحوال الطقس بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كما دعمت الإجراءات الواجب إتباعها في الظروف المناخية التي تتطلب سرعة التفاعل معها.

ووضعت الأمانة كافة الآليات والمعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والتجمعات المائية وسحبها على أهمية الاستعداد للتدخل وقت الحاجة، كما وجهت كافة البلديات المرتبطة (بلدية الخرمة، تربة، رنية، الموية، ميسان، بني سعد، المحاني، قيا، القريع بني مالك، ظلم) بتعزيز الاستعدادات لأي طارئ خلال موسم الأمطار للعام الحالي.