أمانة الشرقية تستضيف ورشة عمل "آلية إنشاء المباني بالتزامن مع تطوير المخططات"

"الجبير": قدمتْ 10 مبادرات من ضمنها 4 بالتخطيط الحضري

الشرقية: استضافت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الخميس، ورشة عمل مبادرة "آلية إنشاء المباني بالتزامن مع تطوير المخططات" بالتعاون مع مركز تحقيق الأهداف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وبتوجيهات وزير الشئون البلدية والقروية، المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ بمشاركة كافة الأمانات في المملكة.



أقيمت الورشة في فندق الشيراتون بمدينة الدمام، بحضور أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، الدكتور عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ومستشار مكتب الوزير، الدكتور إبراهيم البطحي .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن أمين المنطقة الشرقية وجه دعوات إلى كافة أمانات المملكة للمشاركة في هذه الورشة؛ بهدف الاطلاع على تجربة أمانة المنطقة الشرقية في تطبيق آلية إنشاء المباني بالتزامن مع تطوير المخططات والتجارب المشابهة لدى الأمانات الأخرى للتوصل إلى أفضل الإجراءات التطبيقية ليتم تعميمها على كافة الأمانات بالمملكة.



حضر ورشة العمل وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة، المهندس جمال بن ناصر الملحم، ووكيل الأمين للخدمات، المهندس عبد الله القرني، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع، المهندس فيصل بن عبد الله الثاني، ومدير عام التخطيط العمراني بالأمانة، المهندس مازن بن عادل بخرجي، ورؤساء البلديات، ومدراء الإدارات في أمانة المنطقة الشرقية .



وأضاف "الصفيان" أن منسوبي الأمانات في المملكة شاركوا في ورشة العمل، حيث قدم مدير المشاريع الريادية بأمانة جدة، المهندس ساري محمد الحربي، ونائب مدير عام التخطيط العمراني، المهندس عبود ظافر القحطاني، تجربة أمانة جدة، وعرض المهندس عبد العزيز علي الصوفي من إدارة رخص البناء بأمانة العاصمة المقدسة، والمهندس ممدوح علي هوساوي من إدارة التخطيط، تجربة الأمانة.



وألقى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، الدكتور عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، كلمة بورشة العمل قال فيها "إن مبادرات أمانة المنطقة الشرقية ليست غريبة، حيث نجد دائماً الكثير من المبادرات التي تسعى من خلالها الأمانة إلى تحسين العمل وتسهيل الإجراءات".



وأضاف "آل الشيخ" أن "وزارة الشؤون البلدية والقروية دائما تحت الأنظار وهو ما يضعنا

دائما تحت تحدي لتسهيل وتفعيل الخدمات للمواطنين بكل الإجراءات.. والجزء المهم هو الاستماع إلى رغباتهم ورفع الشفافية وإعطاء المواطن حقه تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر في التميز بالخدمات التي تقدم للمواطنين".

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن أن اعتماد المخططات تدخل في تحدي لانجازها في أقل وقت، حيث استطعنا في إحدى الأمانات اعتماد مخطط خلال خمسة أيام .

وقال أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، في كلمه افتتاحية للورشة "يتشرف المختصون بأمانة المنطقة الشرقية باستضافتكم في ورشة العمل التي وجه بإقامتها وزير الشئون البلدية والقروية لنتبادل الخبرات ولنناقش أحد المبادرات التي تقدم للوطن والمواطنين من مستثمرين وأفراد خدمات جلية فيما يتعلق بتطوير العمران بما يتواكب مع النمو السكاني وتوفير بيئة عمرانية مستدامة و بشكل سريع وهي "مبادرة إنشاء المباني بالتزامن مع تطوير المخططات".

وأضاف "الجبير" يمكن من خلال شركائنا من المستثمرين في القطاع الخاص تنمية المخططات بشكل سريع من خلال السماح لهم بإنشاء المباني مع تطوير البنى التحتية بشكل متزامن مما يوفر الوقت ويقلص الهدر في الموارد ويساهم في تسريع عجلة التنمية وتوفير عدد أكبر من المساكن والخدمات للمواطنين.

وأشار أمين المنطقة الشرقية إلى أن الأمانة قدمت عشر مبادرات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ليستفاد منها بقية الأمانات في المملكة.

واستعرضت أمانة المنطقة الشرقية بعد ذلك تجربتها في تطوير التخطيط العمراني في الشرقية، وقدمت نبذة عن أهم البرامج التطويرية ومبادرة إنشاء المباني بالتزامن مع تطوير المخططات والتي قدمها مدير عام التخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية المهندس مازن بن عادل بخرجي.

وتوالت جلسات العمل حيث استعرضت بعض أمانات المناطق في المملكة لتجاربها في التخطيط الحضري والتي شارك فيها عدد من المختصين، كما شارك وكيل الوزارة لتخطيط المدن، وأمين المنطقة الشرقية بالإجابة على كافة التساؤلات.

وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات التي تساهم في بلورة أهدافها والمبادرات التي تخدم هذا الجانب وتطلعات الوزارة حول التخطيط الحضري .