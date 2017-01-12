213 ألف مستفيد من مشاريع "الراجحي" الخيرية في جازان

عقد فرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بجازان مساء أمس الأربعاء لقاء التواصل السنوي مع الجهات الخيرية في المنطقة بحضور ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد معافا وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين بالعمل الخيري إضافة إلى ممثلي الجهات الخيرية بالمنطقة.

واستعرض مدير فرع المؤسسة بجازان أحمد جوهري إنجازات الفرع بالتعاون مع الجهات المنفذة للمشاريع، موضحاً استفادة 212.823 مستفيداً من اجمالي المشاريع المدعومة والتي بلغت 136 مشروعاً تنوعت ما بين اجتماعية ودعوية ووقفية وتنموية إضافة إلى المساجد.

وذكر أن عدد الجهات التي سجلت في نظام مانح الخاص بتسجيل الجهات الخيرية 99 جهة من منطقة جازان , مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعود إلى علاقة التكامل بين المؤسسة والجهات الخيرية وبمساندة وتعاون من الجهات الرسمية لافتاً إلى مسارات المنح التي اعتمد العمل بها من العام الماضي والتي تعد نقلة نوعية في التطوير المستمر للمؤسسة وصولاً إلى رؤية المملكة 2030.

وتضمن اللقاء استعراضاً مرئياً عن الوحدات السكنية التي تأسست بالمنطقة وعددها 53 وحدة سكنية موزعة على محافظات المنطقة وفقاً للحاجة وبالتنسيق مع الجمعيات في تلك المحافظات.

وفي عرض مرئي آخر، تم استعراض نماذج لمشاريع دعمتها المؤسسة في مختلف مناطق المؤسسة ليصل عدد المشاريع المدعومة 1300 مشروعاً في 140 مدينة وقرية في 13 منطقة.

وشهد اللقاء استعراض مسارات المنح وآلياتها وهي مسار المشاريع الدورية , مسار المشاريع المركزية , مسار المشاريع المتميزة , مسار المشاريع الاستراتيجية , مسار مشاريع الأوقاف , مسار مشاريع دعم الموازنات التشغيلية , مسار مشاريع بناء القدرات , مسار مشاريع الاستثمار الاجتماعي , مسار مشاريع تأسيس ورعاية الكيانات المستقلة , مسار مشاريع المساجد , مسار مشاريع الإثراء المعرفي.

واستعرض ضيف اللقاء إبراهيم المحسن مسارات المنح، موضحاً مستجداتها والتطوير الذي تم بناءً على دراسات واستبانات حرصت المؤسسة من خلالها على تحسين الآليات وتسهيل الإجراءات بما يساعد الجهات على التقديم للمنح بصورة أفضل.

ودعا الجهات إلى التقديم على أكثر من مسار بما يخدم أهدافها ويحقق تطلعاتها وهو ما تطمح إليه المؤسسة, منوهاً بأهمية تسجيل الجهات في نظام مانح؛ خاصة أن المؤسسة تعكف على تطويره بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للخروج بمنظومة عمل متكاملة تحقق الأهداف المشتركة بفاعلية أكبر.

وأكد على أهمية تنمية الجهات وأن تسعى للتشارك للخروج بمشاريع مشتركة بين أكثر من جهة بما يوفر الجهد ويحقق نتائج أوسع وأكثر فعالية.

وفتح باب النقاش والحوار والذي اتسم بالشفافية والوضوح استناداً إلى قيم المؤسسة , وتناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمنح ومساراته , إضافة إلى بعض المداخلات التي أثرت الموضوع .

وتداخل ممثل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ خالد معافا مشيداً بمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ودورها الرائد في خدمة المنطقة مؤكداً حرص الوزارة على تطوير أداء القطاع الاجتماعي، مثمناً دور المؤسسة في ذلك تكاملاً مع توجه الوزارة.

وتم تكريم ثلاث جهات بجائزة أفضل مشروع في التنفيذ لعام 2016م هي جمعية الاحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان عن مشروع سند لتأمين الأجهزة الطبية, الجمعية الخيرية بمحافظة الدائرعن مشروع كفالة ورعاية مرضى الفشل الكلوي والأسر الأشد حاجة, لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة عن مشروع تنمية الحس الوطني3 , الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدرب عن مشروع همم كالجبال.

وكذلك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ومركز التنمية الاجتماعية بجازان وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, كما تم تكريم رئيس قسم المنح الخيري سابقاً بالفرع الشيخ عبدالله بن حاسر الدوسري , إضافة إلى ضيف اللقاء إبراهيم المحسن.

يذكر أن مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية دأبت في السنوات الأخيرة إلى تطوير آليات المنح فيها تحقيقاً لإستراتيجيتها التي تسعى من خلالها إلى الريادة في المنح الخيري لتنمية المجتمع بإتقان وإيمان وهو ما عزز من حضورها الريادي في القطاع الخيري تكاملاً مع القطاع العام بما يؤدي إلى تنمية مجتمع.