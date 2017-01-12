270 ألف ريال لدعم مدارس التطوير بتعليم عسير

لتحقيق الأهداف وتطوير الأداء

سلم مدير عام التعليم في منطقة عسير، "جلوي آل كركمان"، أمس الأربعاء، شيكات الدعم المادي لـ12 مدرسة من مدارس التطوير.



جاء ذلك بحضور مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس "حسن العلكمي"، فيما قامت مساعدة المدير العام للتعليم "نورة آل مفرح" بتسليم شيكات مماثلة لمدارس التطوير في قطاع البنات.

وأوضحت مديرة وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس "بهية الحفظي"، أن عدد المدارس المستهدفة في قطاع البنات ١٢ مدرسة، وسيسهم الدعم الجديد في تحقيق أهداف المدارس وتطوير أدائها.



يذكر أن إجمالي المبالغ المصروفة لمدارس التطوير بلغت 270 ألف ريال.