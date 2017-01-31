أكثر من 20 "جمعية ولجنة تنمية" بالباحة تستقبل طلبات التسجيل في "حساب المواطن".. الأحد

​"العاصمي": خدمة لكافة أبناء الوطن وتسهيلاً لهم في إدخال بياناتهم

تقدم أكثر من 20 جمعية ولجنة تنمية اجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، خدماتها لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالتسجيل في حساب المواطن اعتباراً من يوم الأحد المقبل بكافة محافظات ومراكز المنطقة، وذلك بناءً على توجيهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وانطلاقاً من الدور المناط بالقطاعات الخيرية في تقديم خدماتها للمواطنين، وتسهيلاً على المواطنين لاستكمال بياناتهم بيسر وسهولة.

وتبدأ أكثر من 20 من جمعيات البر الخيرية ولجان التنميه الاجتماعية الأهلية بمنطقة الباحة، بالإضافة إلى مركز التنمية الاجتماعية بالباحة، ومركز التنمية الاجتماعية ببر حرح، في استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل في "حساب المواطن"، اعتباراً من يوم الأحد 1438/5/8هـ وذلك خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية، حسب مناطق خدمات تلك القطاعات.

ويُطلب عند تقديم الطلبات إحضار كافة المستندات المطلوبة: (كرت العائلة، معلومات عن الراتب وراتب الزوجة إن كانت موظفة، رقم الجوال للمستفيد، ورقم الآيبان للحساب البنكي)، وبالنسبة للمواطن المستقل: (الهوية الوطنية، رقم الجوال الخاص بالمستفيد، رقم الآيبان للحساب البنكي).

وشكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة أحمد العاصمي كافة القطاعات الخيرية والاجتماعية على هذه المبادرة، مثمناً دورها الفعال في خدمة كافة أبناء هذا الوطن، وتسهيلاً لهم في إدخال بياناتهم عبر النظام الإلكتروني لحساب المواطن، وحرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين من خلال تقديم هذه الخدمة، وسعياً لتفعيل خطط الدولة نحو رؤية 2030، داعياً كافة المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة متى احتاجوا إليها.

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