أعضاء "إرشادي" يزورون الأمير سلطان بن ناصر بالتخصصي

الجمعية تقدم برامج مجتمعية رائدة

زار وفد من الجمعية الخيرية للإرشاد وتنمية الأسرة "إرشادي" رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، الذي يرقد حالياً في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وحضر الزيارة نائب الرئيس الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، والأمير ناصر بن سلطان بن ناصر.

وقد قدم وفد الجمعية برئاسة خالد الرفاعي المشرف العام على الجمعية والفريق الإداري المصاحب تهاني الجمعية للأمير سلطان بن ناصر بمناسبة تماثله للشفاء بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وأشاد الرفاعي بما تجده الجمعية من متابعة ودعم وإشراف مباشر منه، وتوجيهاته وإسهاماته في الإرشاد الأسري، حيث كان لها دور مؤثر وكبير لاحتواء الأسر وتقديم يد العون والمساعدة من الدورات التدريبية والاستشارات الإرشادية، والمساعدات المالية وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة والدخيلة على المجتمع السعودي، وأكد أن هذه الرعاية والاهتمام منطلقة من ديننا الحنيف وهي ديدن قيادتنا الرشيدة، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يمتعه بالصحة والعافية ويجعل ما قدمه للوطن والمجتمع في ميزان حسناته.

من جانبه نوه الأمير فيصل بن سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة بالدعم المادي والمعنوي المستمر الذي تتلقاه الجمعية من الأمير سلطان بن ناصر وتوجيهاته باحتواء الأسرة، وترجمة التوجه الحكومي لدعم الأسرة مادياً ومعنوياً، ومشاركة الجمعية في توفير السكن والتوظيف والزواج وحل المشكلات وإجراء البحوث والدراسات مع الجهات الحكومية والهيئات الخيرية.