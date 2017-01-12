أسعار النفط ترتفع بفضل توقعات الطلب الصيني

العراق يعلن خفض إنتاجه 160 ألف برميل يومياً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مدعومة بتوقعات النمو القوي للطلب في الصين، ومؤشرات على أن أعضاء أوبك بدأوا في خفض الإنتاج؛ لكن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ووفرة الإمدادات العالمية يكبحان الأسواق.

وبحلول الساعة 7:17 بتوقيت جرينتش بلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 55.30 دولاراً للبرميل بارتفاع 20 سنتاً عن الإغلاق السابق.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 52.32 دولاراً للبرميل بزيادة سبعة سنتات.

وقال العراق عضو أوبك اليوم: إنه خفض إنتاجه 160 ألف برميل يومياً منذ بداية يناير.

وأضاف أنه بنهاية هذا الشهر سينخفض الإنتاج 210 آلاف برميل يومياً.