أسرة في عسير ترمم حصنًا تراثيًا كان آيلاً للسقوط

في مناسبة "أبها عاصمة السياحة العربية 2017"

أنجزت أسرة من أهالي قرية الغال بمنطقة عسير، إعادة تأهيل وترميم حصناً تراثياً كان آيلاً للسقوط، وذلك بعد أن حثّت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، الأهالي على القيام بهذه المبادرة مع تقديم الدعم الفني.

وقد جاءت هذه البادرة من أسرة آل عوضة، لتدل على وعي المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على التراث وإبرازه في مناسبة "أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م".

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة: "هذه المبادرة من الأهالي خطوة رائعة ورائدة للمحافظة على التراث العمراني، وتعكس تجاوبًا ومثالاً وطنياً رائعاً".

وقدم "العمرة" شكره وتقديره لأسرة آل عوضة على هذه المبادره الرائعة، داعيًا جميع أهالي القرى التراثية إلى المحافظة على تراثهم وتراث أجدادهم والذي له قيمة ويعدّ أحد أهم روافد رؤية ٢٠٣٠