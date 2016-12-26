5 أسباب تدفعك لشراء هاتف "honor 8"

مصمم لعشاق التقنية الرقمية بأسلوب قوي وفريد

هي أسباب خمسة تجعل من هاتف honor 8، المصمم لعشاق التقنية الرقمية بأسلوب قوي وفريد من نوعه، يبرز في مكانة متميزة ومرموقة عن باقي المنافسين، ويحتل قمة أكثر أجهزة الهواتف الذكية إقبالاً عالمياً.

وتبرز أول الأسباب في التصميم الخارجي؛ ذلك التصميم الخارجي الفخم ثلاثي الأبعاد، المصنوع باستخدام 15 طبقة من الزجاج اللامع المقاوم في واجهتيه الأمامية والخلفية، ومن المعدن على كامل إطاره مع زوايا منحنية قليلاً لخدمة عروض 2.5D، يعكس الضوء مشكّلاً تأثير ضوء الشفق بأنماط معقدة، وهو ما يجعل كل هاتف من هواتف "honor 8" فريداً من نوعه ولا يشبه غيره.

وتأتي الكاميرا المزدوجة، كسبب ثانٍ، فهي كاميرا عالمية الطراز وبرمجيات بديهية توفر وظائف مبهرة ومثيرة للإعجاب، من خلال كاميرا بقوة 12 ميجا بيكسل، وجهاز استشعار RGB ثلاثي الألوان وجهاز استشعار أحادي اللون، تلتقط كاميرا الهاتف مزيداً من الضوء لتوفير جودة صور مذهلة وألوان زاهية وتفاصيل مبهرة في وضح النهار أو في الليل، فالكاميرا تفسح المجال واسعاً لعشاق التصوير والتقاط صور السيلفي، مع خيارات وظائف التصوير الجديدة المبهرة، ووظيفة التشغيل اليدوي، فضلاً عن كاميرا أمامية بزاوية تصوير عريضة قياس 8 ميجا بيكسل، تعمل جيداً حتى في الإضاءة المنخفضة.

فيما تحل وظيفة الزر الذكي كسبب رابع لتميز "honor 8"؛ حيث يعزز هاتف "honor 8" وظائفه ومواصفاته القوية لتتماشى مع مظهره الفخم والخلاب بخاصية فتح الهاتف خلال 0.4 ثانية ووظيفة الزر الذكي لإعداد الوصول الفوري لأي من وظائف وتطبيقات الهاتف، ما يجعل منه هاتفاً بديهياً بشكل مذهل.

رابع الأسباب هي البطارية طويلة العمر، فهاتف honor 8 مزود ببطارية 3000 ميللي أمبير مع خاصية سمارات باور 4.0 ما يعزز وضعية جهوزية الهاتف للعمل إلى الحد الأقصى حتى 1.22 يوماً من الاستخدام الكثيف، فقط عشر دقائق من شحن البطارية ستوفر ساعتين من زمن الاتصال و30 دقيقة ستعيد شحن بطارية الهاتف حتى 47%.

وتحمل المواصفات القوية السبب الخامس لاحتلال هاتف honor 8 قمة أكثر أجهزة الهواتف الذكية إقبالاً، فهو حافل بالمواصفات المتطورة، ويأتي مزوداً بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بسرعة 2.3 جيجا هيرتز، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت ومعالج من طراز كيرين 950، ومعالج فرعي i5، ونظام المعالجة السريعة والذكية للملفات، بالنسبة للمستخدمين، هذا يعني القيام بسهولة تامة بمهمات متعددة والتمتع بتطبيقات الألعاب بسلاسة فائقة وزيادة سرعة المعالجة والمزيد من المساحات لتخزين التطبيقات المحببة.

وإذا لم تكن الأسباب السابقة تجعل هاتف honor 8 بالفعل عرضاً مغرياً جداً، توفر هواوي خدمة الاستلام والتسليم المجاني في الإمارات والسعودية للهواتف التي لا تزال تحت الضمان، وضمان حماية الشاشة المجاني لثلاثة أشهر.

يشار إلى أن علامة "honor" هي علامة الهواتف الذكية الأولى للتجارة الإلكترونية في العالم التي استطاعت خلال 3 سنوات دخول أسواق 74 دولة، فيما تواصل توسعها السريع نحو أسواق جديدة، وقد تجاوزت honor هدف المبيعات السنوية الذي حددته بـ 6 مليار دولار لعام 2015، وفاقت مبيعات أجهزتها حاجز 40 مليون جهاز بنهاية عام 2015.

وتحقق "honor" تغييراً جذرياً في سوق الأجهزة الذكية بالشرق الأوسط من خلال تركيزها على التجارة الإلكترونية في نموذج عملها، وهي علامة تجسّد قيم الحيوية والشجاعة، صممت خصيصاً لمستخدمي أجهزة التواصل الرقمي الذين يتخذون من عالمهم الإلكتروني حيّزاً لإنجازاتهم.

وتتمثل فلسفة "honor" في التركيز على الشجاعة والشغف والحيوية لدى جمهورها، فالشجاعة تدفع إلى الطموح والرغبة في أن تمثل نفسك، والشغف إلى تحقيق تلك الطموحات والحيوية التي تتمثل في أسلوب المستخدم وصفاته، إنها علامة "للشجعان"؛ حيث يمكن معرفة المزيد عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.hihonor.com.