أرامكو ولجنة السلامة المرورية تقودان 22 فعالية لدعم "الله يعطيك خيرها"

شاركت "أرامكو السعودية" ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية في 22 فعالية ضمن الأنشطة التوعوية لمبادرة السياقة الأمنة "الله يعطيك خيرها" خلال العام الماضي 2016 بهدف ترسيخ الوعي العام بقواعد السلامة المرورية في المجتمع، على مستوى جميع محافظات المنطقة الشرقية.



وشملت هذه الفعاليات منسوبي الشركة وأسرهم ، مما كان له المردود الايجابي في الحد من الحوادث وتخفيض معدلات الوفيات والإعاقات.



من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين،الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، تفاعل شركة أرامكو السعودية الدائم مع مشروعات وبرامج جمعية الأطفال المعوقين، ودورها الرائد في إطلاق المبادرة الوطنية "الله يعطيك خيرها" كراعي رئيسي للمبادرة للسنة الثالثة على التوالي.



وأكد أن ذلك الجهد يجسد نجاح شراكة جمعية الأطفال المعوفين وهذا الصرح الاقتصادي الصناعي الوطني في التصدي لقضية مجتمعية حيوية هي قضية الإعاقة من خلال العمل على تحجيم الحوادث المرورية وتأثيرها السلبي إنسانياً واقتصادياً.



ووصف الأمير "سلطان" دعم ورعاية شركة أرامكو السعودية للمبادرة بأنه "يمثل صفحة جديدة في سجل حافل من التفاعل والمساندة للعمل الخيري والاجتماعي وبات نموذجاً لثقافة المسؤولية الاجتماعية".



وقد سجلت المبادرة الوطنية "الله يعطيك خيرها" التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين حضوراً متميزاً في المنطقة الشرقية منذ تدشينها في المنطقة من قبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.



وشاركت في العديد من الفعاليات والأنشطة بدعم من شركة أرامكو السعودية ولجنة السلامة المرورية في المنطقة حيث ساهمت في توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية للتخفيف من الحوادث وما ينتج عنهامن أضرار بشرية واجتماعية واقتصادية تتكبدها المملكة في كل عام.