"أدوبي" تنوي إطلاق إصدار مساعد رقمي يحرر الصور صوتياً

كشفت شركة "أدوبي" عن نيتها إطلاق إصدار جديد من برنامجها "فوتوشوب"، سيكون مدعوماً بمساعد رقمي ذكي جديد مشابه لمساعدات أخرى مثل "سيري" من "أبل" و"كورتانا" من مايكروسوفت"، و"أليكسا" من أمازون، ومساعد جوجل الشهير.

وسيتمكن المساعد الجديد من تعديل وتحرير الصور عن طريق الأوامر الصوتية؛ فمثلاً لو احتجت تجميع مجموعة من الصور مع بعضها، أو قص صورة بطريقة معينة؛ لن يكون عليك سوى أن تأمر البرنامج بتنفيذ المهام فينفذها لك مباشرة.

كما أشارت "أدوبي" إلى أنها ستدعم مساعدها الرقمي الجديد بتقنية ستجعله أكثر قابلية لتقديم أفكار مبدعة وخلاقة للمستخدم.

كما سيمكن للمستخدم نشر صوره المحررة مباشرة على "الفيسبوك" أو غيرها من مواقع التواصل، أو إرساله عبر البريد الإلكتروني عن طريق الأوامر الصوتية.