أبوظبي تطلق أول محكمة للسياحة في العالم

خبراء: ستواجه إشكاليات

أطلقت إمارة أبو ظبي أول محكمة للمجال السياحي على مستوى العالم حيث أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد ، قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة، تعد الأولى من نوعها في العالم، حيث ستكون معنية بـ "السياحة".

ويأتي افتتاح أبو ظبي لهذه المحكمة في إطار جهود تعزيز المكانة التنافسية لاقتصادها، وترسيخ وضعها العالمي بصفتها وجهة سياحية مستدامة.

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن هناك ضرورة لتقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في الدولة". بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وبحسب النائب العام لإمارة أبو ظبي المستشار علي محمد البلوشي، فإن هذه الخطوة "ستُسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة لمسائل قانونية قد تواجه السائح، وإيجاد الحلول التشريعية لها خلال وجوده في الدولة، خاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب، وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى".

وتأتي نيابة ومحكمة السياحة كمساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبو ظبي، تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة، وتمكِّنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.

وستعمل نيابة ومحكمة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية، مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.

من جهته قال القانوني نايف الحمدان المحامي إن إنشاء المحاكم يأتي في إطار تسهيل الأمور والفصل السريع في القضايا للتيسير على الجمهور وبكل الأحوال فإن إنشاء مثل هذه المحاكم يجب علينا الانتظار لتتضح الأمور أكثر ولفت الحميدان أنه بالتأكيد هناك إشكاليات للتنفيذ جراء تعدد الجنسيات والأديان للسياح الوافدين.