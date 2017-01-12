"أبا الخيل" يطمئن على سير اختبارات 90 ألف طالب بجامعة "الإمام"

بالداخل والخارج.. مؤكداً الحرص على المزيد من التقدم في التعليم عن بُعد

تَفَقّد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، سير اختبارات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، في مركز الملك سلمان للمعارض والمناسبات في المدينة الجامعية.

واطمأن على ضمان تأدية الطلاب في السجون لامتحاناتهم، وأيضاً خارج المملكة في إندونيسيا وسيرلانكا والنيجر؛ حيث بلغ المجموع الكلي أكثر من 90 ألف طالب وطالبة.

وقال "أبا الخيل": من دواعي سروري أن أجد صرحاً من صروح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعلم عن بُعد، يحقق النجاح الذي يتطلع إليه ولاة الأمر في هذا الوطن المعطاء؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تُقاد بفكر نير لتفتح أمام الأجيال أملاً في تحقيق الرفاهية والعيش الكريم والعمل المتميز.

وأضاف: ما شاهدتُه في زيارتي للعمادة يثلج الصدر ويعزز النفس، ويبث الفخر في تقديم نموذج تعليمي؛ من خلال الانتساب المطور الذي يخدم أبناء وبنات الوطن وجنودنا المرابطين في الحدود والثغور ووسط البلاد في جميع مناطق المملكة وعدد من الدول الإسلامية والعالمية؛ ليثبت للعالم أجمع عالمية هذه الدولة ووسطية مناهجها.

وأكد "أبا الخيل" حرص الجامعة على بذل المزيد من التقدم في التعليم عن بُعد المبنيّ على التخطيط الاستراتيجي، والبحث عن كل وسيلة تجعل هذا العمل أفضل لتُهيئ فرصة التعليم الجامعي لأبنائنا الطلاب والطالبات في كل مكان داخل المملكة وخارجها؛ مشيراً إلى أن الجامعة بكافة وحداتها في الداخل والخارج وعبر منسوبيها تؤدي رسالة غاية في الأهمية، وتحقق أهدافاً مهمة، ولها أثر في خدمة الدين والوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وبيّن حرص الجامعة على رفع جودة وتطوير التعليم عن بُعد ليخدم أكبر شريحة من أبناء المجتمع وبناته، ويتم التعامل مع الطالب والطالبة من مرحلة التسجيل حتى حصولهم على شهادة التخرج بشكل إلكتروني؛ مشيداً بما تقوم به الحكومة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من جهود مباركة ومتميزة في خدمة أبناء هذا الوطن الغالي.

وشكر مديرُ الجامعة منسوبي عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد على جهودهم المتميزة في خدمة العملية التعليمية لمنسوبي العمادة؛ مشيداً بحرص القائمين على اختبارات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة في جميع المراكز.

من جانبه، شكر عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور عبدالعزيز بن سعد العامر، مدير الجامعة، على زيارته التفقدية وَعَدّها تتويجاً من معاليه للجهود المبذولة من منسوبي العمادة، وتشجيعاً لجميع العاملين بها. وقدّم له عرضاً بيانياً لمنجزات العمادة بكافة مراكزها البالغ عددها (235) مركزاً داخل المملكة وخارجها وداخل السجون؛ موضحاً أن العمادة -وبتوجيه من مدير الجامعة- تسعى جاهدة لجعل فترة الاختبارات أكثر يسراً وسهولة؛ من خلال توسيع دائرة مراكز الاختبار في المملكة وسهولة الوصول إليها، وتوفير سبل الراحة والأجواء الملائمة لإجراء الاختبار؛ وهذا ما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- ببذل السبل والوسائل الممكنة لراحة الطلاب والطالبات أثناء أداء اختباراتهم.