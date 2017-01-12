"آل هادي" يقلّد عدداً من الضباط رُتَبهم الجديدة بالباحة

قلّد مدير شرطة منطقة الباحة، اللواء علي بن محمد آل هادي، بمكتبه عدداً من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم، بحضور نائب مدير شرطة منطقة الباحة العميد محمد الوذيناني ومساعد مدير الشرطة للشؤون الإدارية العميد تركي بن عبيد.

من جهتهم، عبّر المترقون عن بالغ شكرهم على الثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.