7 آلاف رسالة تلقاها "واتساب" مرور العاصمة المقدسة

عالج اختناقات مرورية وأوجد حلولاً هندسية للتقاطعات

كشفت إدارة مرور العاصمة المقدسة عن تلقيها سبعة آلاف رسالة "واتساب" على الرقم المخصص لها الذي أطلقته قبل عدة أشهر ودعت فيه أهالي مكة وزوارها للتواصل عبره لأي خدمة مرورية يحتاجونها أو مشكله تتعلق بمرور أو مقترح يخدم طرق ومرتادي وأهالي مكة .

وأوضحت الإدارة أنه تم التعامل مع الرسائل بشكل فوري في ظل متابعة مدير الادارة شخصياً، مشيرة إلى إيجاد حلول هندسية لـ 27 دورانا وتقاطعا وفتح وتحرير 19 مخرجا ومدخلا وسحب 203 مركبات خربة، تعديل 21 موقعاً يكثر فيها عكس السير إضافة إلى التعاطي مع 96 بلاغاً عن التفحيط و2050 بلاغاً عن مواقع مجمعات مدارس تكثر فيها الاختناقات المرورية وقت الذروة.

وقالت الإدارة: "ساهم الرقم في خدمة 1700 مواطن ومقيم من خارج العاصمة المقدسة حيث تم الرد على استفساراتهم عن ارقام معاملات والرد عليهم، كما تم التعامل مع أربعة بلاغات من مواطنين عن اشخاص يبيعون اجهزة تكشف الرصد الآلي وتجهيزات مثل الدوريات السرية يتم تركيبها في المركبات، حيث تم ضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم".

وأضافت: "تم الرد على 1400 استفسار بخصوص طريقة استخراج رخص القيادة ورخص السير واستخراج اللوحات بدل فاقد ورسومها وعن موقع الادارة وأقسام الحوادث والاستفسارات الأخرى".