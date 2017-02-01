"آبل" تحذّر من كابلات لايتنينغ غير الأصلية

استخدامها يضر بالأجهزة ويمنع مزامنة البيانات

حذّرت شركة "آبل" من استخدام كابلات التوصيل لأجهزة "آي أو إس" ذات القابس "لايتنينغ" غير الأصلية، لإجراء عملية التوصيل بالكمبيوتر عبر منفذ "يو إس بي" من نوع "سي".

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن شبكة الإنترنت تزخر بالعديد من الكابلات، التي تقل في أسعارها بشكل ملحوظ عن منتجات آبل الأصلية؛ مشيرة إلى أن جميع هذه الكابلات غير معتمدة.

وأوردت وكالة الأنباء الألمانية تحذير الشركة من أن استخدام كابلات من إنتاج شركات أخرى قد يؤدي إلى إضرار بالأجهزة الموصلة أو تعذر مزامنة البيانات معها.

وبالنسبة لمنافذ "يو إس بي" الأخرى، فإنه يمكن شراء كابلات "لايتنينغ" من إنتاج شركات أخرى؛ ولكن الشركة تنصح هنا باستخدام المنتجات، التي تحمل شعار MFI، والذي يعد اختصاراً لـ"Made for iPhone".